В мэрии Еревана пройдет конкурс-мероприятие программирования и проектирования «Smart Yerevan Hackathon»

В ходе очередного рабочего совещания мэр Еревана Тарон Маргарян поручил ЗАО «Центр технологий управления города Ереван», управлению программ развития и инвестиций аппарата мэрии и комиссии «Умный Ереван» подготовиться к конкурсу программирования и проектирования «Smart Yerevan Hackathon», который пройдет в мэрии Еревана с 21-го по 22-е октября.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках «Smart Yerevan Hackathon» молодые программисты за 24 часа составят программные проекты относительно разных сфер городского хозяйства, которые будут способствовать применению, развитию и совершенствованию информационных технологий в сфере городского хозяйства.