Фредерик Бегбедер посоветовал студентам больше читать и не сидеть в соцсетях

Французский писатель Фредерик Бегбедер, который принимает участие в сессии о мировой культуре на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), посоветовал участникам поменьше сидеть в соцсетях, общаться вживую и много читать, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Первый совет - выходите на улицу, не учитесь особенно много... Выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль. Этому всему вы научитесь, только если выйдете в люди", - сказал Бегбедер.

Второй совет писателя - не сидеть в социальных сетях. "Когда вы не выходите в люди, не ходите в социальные сети, читайте лучше, побольше читайте. Я всю свою молодость провел за чтением книг - комиксов, журналов, различных романов, поэзии, криминального чтива, и, конечно же, классики. Почему? Потому что литература все-таки не так вас оглупляет", - сказал Бегбедер.