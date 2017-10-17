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18-22-го октября в Армении осадков не ожидается, температура воздуха повысится


18-22-го октября в Армении осадков не ожидается, ветер – северо-восточный, 3-8 м/сек. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, ночью 18-го октября понизится на 1-2 градуса, а днем 18 октября и 19-20 октября повысится на 3-4 градуса.

В Ереване 18-22-го октября днем воздух прогреется до 19-21 градусов тепла.

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