ОСС Армении приняла в производство уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудника полиции в главномм управлении расследования особо важных дел.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении, в ходе расследования дела о незаконной вырубке деревьев были обнаружены сведения о явном преступлении, совершенном со стороны старшего следователя Дилижанского отдела полиции Армении с признаками превышения должностных полномочий.

По данным уголовного дела, во время подготовки материалов по факту незаконной вырубки деревьев указанное должностное лицо взяло разъяснительные и составило протокол с участием жительницы Дилижана С.Асланян, однако последняя в ходе предварительного расследования давала показания о том, что не принимала участия в вышеуказанных действиях.

Кроме того, в ходе предварительного расследования житель Тавуша Э.Саакян сообщил, что указанное должностное лицо понудило его сказать, будто дрова, запасенные им на зиму, добыты Саакяном в результате незаконной вырубки леса, чего на самом деле не было.

Подобные показания дал и сын Саакяна.

По поводу указанных обстоятельств жыло возбуждено уголовное дело по ст. 308 УК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.