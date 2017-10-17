Задержаны двое лидеров движения за независимость Каталонии

Суд в Испании поместил под арест Джорди Санчеса и Джорди Куйшарта, двух лидеров сепаратистских каталонских группировок. Они не могут быть отпущены под залог, пока в отношении них ведется расследование дела о мятеже, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Санчес и Куйшарт сыграли большую роль в организации референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября, который испанское правительство сочло незаконным.

Их задержание привело к серии протестов в Каталонии.

Джорди Санчес возглавляет Национальную ассамблею Каталонии, организацию, выступающую за отделение Каталонии от Испании. Джорди Куйшарт - глава организации Omnium Cultural.

Оба они накануне предстали перед судом в Мадриде по делу об акции протеста в Барселоне 20 сентября, когда толпа заблокировала офицеров гражданской гвардии в одном из зданий Барселоны. Гражданская гвардия Испании - это полицейские, которые наряду с национальной полицией Испании выполняют функции по охране правопорядка, но, в отличие от полиции, действуют преимущественно за пределами городов.

16 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в письме премьер-министру Испании предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика, но не стал уточнять, объявила ли Каталония независимость от Испании по итогам прошедшего там референдума.

В ответ на новость о задержании Санчеса и Куйшарта Пучдемон написал в "Твиттере": "Испания задержала лидеров гражданского общества Каталонии за организацию мирных демонстраций. К сожалению, у нас опять есть политические заключенные".

На видеозаписи, сделанной до появления в суде и опубликованной после задержания в "Твиттере" Куйшарта, он советует своим сторонникам "никогда не терять надежду, потому что народ Каталонии заработал себе будущее".

Сторонники независимости Каталонии призывают отпустить своих лидеров и намерены продолжать акции протеста.