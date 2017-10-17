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Батумский пляж пострадал от шторма: кадры разрушений


В результате шторма на Черном море пострадали пляж и прибрежная полоса в курортном городе Батуми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В результате шторма на Черном море, сила которого превышала пять баллов, в курортном городе Батуми пострадали пляж и прибрежная полоса. Сильный ветер, ливневый дождь и огромные волны нанесли ущерб пляжным кафе и ряду других объектов, расположенных в непосредственной близости от берега.

Последние два дня непогода бушует практически по всей Грузии. Особенно пострадала западная часть страны, где продолжаются ликвидировать последствия стихии.



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