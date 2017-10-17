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Иракские полицейские взяли под контроль ключевые нефтяные месторождения Курдистана


Полиция Ирака установила контроль над двумя ключевыми нефтяными месторождениями в Иракском Курдистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на полицию.

"Отряды федеральной полиции взяли под контроль нефтяные месторождения Бай-Хассан и Хавана", - говорится в заявлении полиции.

Оба месторождения расположены к северу от города Киркука.

Накануне иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контрольключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования начали покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

Кроме того, иракские полицейские заявили, что взяли под контроль нефтеперерабатывающий завод близ Киркука, а также газовый завод в этом городе.

 

 



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