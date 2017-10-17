Европейские делегаты выразили на парламентской ассамблее НАТО глубокую озабоченность в связи с приобретением Турцией систем C-400 у РФ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян.

«Делегаты из различных стран Европы выразили на парламентской ассамблее НАТО глубокую озабоченность в связи с приобретением Турцией – страной-членом НАТО, систем C-400 у РФ. На заседании комиссии по безопасности и обороне особое беспокойство выразили представители Голландии и Великобритании»,- сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян. По его словам, по этому вопросу высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг, причем его ответ был достаточно умеренным.

«Он подчеркнул, что любая страна-член НАТО самостоятельно решает, какие дополнительные средства защиты необходимы для ее оборонной системы. Как сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, эти системы не входят в системы ПВО и ПРО НАТО, однако, в его словах не было оттенков критичности. Однако, повторяю, многие делегаты из различных стран Европы выразили глубокую озабоченность в связи с приобретением Турцией систем C-400», - сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян.

Очередная сессия парламентской ассамблеи НАТО состоялась 6-9-го октября в Бухаресте.