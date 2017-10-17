Посол Канады в Армении выразил готовность содействовать оживлению взаимных визитов

17 октября вице-спикер НС А.Оганнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Армении Джона Рональда Кюра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя посла, вице-спикер НС отметила, что армяно-канадские отношения стабильно развиваются, обе страны имеют прочные традиции дружбы и сотрудничества. А.Оганнисян в этом русле подчеркнула важность развития межпарламентских связей, активного взаимодействия групп дружбы.

Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в РА выразил готовность содействовать еще большему углублению армяно-канадских парламентских отношений, оживлению взаимных визитов. По словам г-на Кюра, год особый – отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой.

В ходе встречи обсуждалось проведение в Армении в 2018 г. Ассамблеи Франкофонии. Подчеркнута важность сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, новых информационных технологий и др.