Сыгравшая Сансу в «Игре престолов» актриса объявила о помолвке
Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк, помолвлена. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом она объявила в Instagram.
Она опубликовала фотографию обручального кольца. «Я сказала да», — подписала актриса свой пост.
По данным Daily Mail, 21-летняя Тернер выходит замуж за 28-летнего музыканта и бывшего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса, с которым встречается с ноября 2016 года.
«Я сказала да» — также рекламный слоган марки средств для волос, лицом которой является актриса.
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