Во время парламентской ассамблеи НАТО армянские депутаты дали достойный отпор азербайджанской делегации

Во время завершившейся парламентской ассамблеи НАТО армянские депутаты дали достойный отпор антиармянской пропаганде азербайджанской делегации. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян. По его словам, во время обсуждения доклада по РФ в комиссии по политическим вопросам азербайджанцы попытались подчеркнуть отрицательную роль РФ в вопросах развязывания и урегулирования конфликтов.

«В частности, был непосредственный отклик по части Армении – поскольку РФ поставляет Армении вооружения по льготным ценам. Поскольку РФ в парламентской ассамблее НАТО не представлена, азербайджанцы пытались представить западным странам, будто РФ играет в регионе отрицательную роль. Мы, конечно, прореагировали и уточнили – о чем идет речь. Прежде всего, мы отметили, что наоборот: именно Азербайджан приобретает огромное количество вооружений – как у РФ, так и в других странах, затрачивая на это огромные суммы»,- сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян. По его словам, европейские делегаты уже устали от подобных ситуаций, когда азербайджанские делегаты выступают по вопросам, не включенным в повестку.

Как сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян, они реагируют на лживые заявления азербайджанских делегатов, однако чувствуют, что европейские делегаты уже устали от подобных ситуаций. По словам члена армянской делегации Эдмона Марукяна, в комиссии по вопросам безопасности обсуждались вопросы проблем Черноморского региона, во время чего азербайджанцы вновь пытались выступить с антиармянскими доводами. «Они пытались ввести в оборот формулировку «страны, примыкающие к Черноморскому региону», чтобы включить туда и Азербайджан, после чего затрагивали вопросы урегулирования карабахского конфликта, в контексте территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Ни одно из их предложений не прошло, основной докладчик на карте показал, что Азербайджан не имеет отношения к данному региону»,- сказал член армянской делегации Эдмон Марукян.

По его словам, попытки Азербайджана представить, будто РФ играет в регионе негативную роль, являются «мелким жульничеством», в том случае, когда Азербайджан тесно сотрудничает с РФ на других площадках. «Они пользуются тем, что представители Грузии, Украины, Молдовы критикуют РФ, говоря о своей территориальной целостности, представляя роль РФ в отрицательном свете, и пытаются показать – как плоха РФ, которая помогает армянам. Это видят все, а мы хорошо видим, как Азербайджан тесно сотрудничает с РФ на других площадках, в том числе, по военно-техническим вопросам»,- сказал член армянской делегации Эдмон Марукян.