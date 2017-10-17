Российские зенитчики из Армении готовятся к боевым стрельбам из ЗРК С-300В на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области начали подготовку к боевым стрельбам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии начала учений с военнослужащими проведены занятия по отражению ударов средств воздушного нападения, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах. Кроме того зенитчики выполняли нормативы по развертыванию комплексов и приведению их в готовность к применению.

В течение недели военнослужащие сдадут комплексные практические и теоретические зачеты и нормативы по специальной, технической подготовке для получения допуска к проведению дивизионных тактических учений и боевых стрельб ЗРС С-300В.

На тактических учениях зенитно-ракетные батареи С-300В выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим активные действия условного противника на больших и малых дальностях и высотах.

Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.