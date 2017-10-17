«Манчестер Юнайтед» уже в Португалии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» прибыли в Лиссабон, где встретятся с местной «Бенфикой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», в составе английского клуба в Португалию отправился также полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Команда Жозе Моуринью отправилась в Лиссабон на день раньше запланированного, передает официальный сайт клуба.

17-го октября «Манчестер Юнайтед» проведет предыгровую тренировку на стадионе «Эштадиу да Луш».

Матч «Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» состоится 18-го октября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.