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Проезд через КПП Верхний Ларс закрыт для грузовых автомобилей


Проезд через КПП Верхний Ларс по положению на 10:00 вторника закрыт для грузовых автомобилей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
По данным департамента по ЧС МВД Грузии, трасса Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.
Все дороги на территории Армении открыты для всех видов транспорта.

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