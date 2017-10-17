Премьер-министр Армении ознакомился с концепцией развития Ванадзора

Общую концепцию развития Ванадзора при сотрудничестве с городскими властями разработали развивающие деятельность в Палермо и Москве опытные специалисты. Концепцией предусматривается создать в Ванадзоре зоны зимнего и летнего отдыха. В администрации Лорийской области концепцию представили посетившему Ванадзор премьер-министру Армении Карену Карапетяну.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, после обсуждения и утверждения концепции планируется разработать «мастер-план» развития города, которым будут обозначены привлекательные для инвестиций места.

Концепцией выявлены проблемы города, существующие в тех или иных сферах упущения, представлены направления развития. Авторы концепции в частности представили потенциальные места, которые в будущем могут стать развлекательными центрами.

Премьер Карен Карапетян поблагодарил разработавшую концепцию команду, предложив руководству Ванадзора назначить конкретного ответственного, который будет поддерживать постоянную связь с авторами документа.

«Необходимо создать благоприятные условия для бизнеса здесь. Сегодня есть конкретные инвесторы, которые готовы делать инвестиции в Ванадзоре. И мы должны представить им конкретные программы», – сказал он.