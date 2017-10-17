На КПП «Агарак» в Сюникской области у гражданина ИРИ обнаружили опий-сырец



В пункте пропуска «Агарак» (Сюникская область), военнослужащие Мегринского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, совместно с сотрудниками СНБ и полиции, в ходе пограничного контроля транспортных средств, пересекающих государственную границу, в подкладке спального места грузового автомобиля, принадлежащего гражданину Исламской Республики Иран, обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета (предположительно опий-сырец) весом около двух грамм. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Мегринского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, бнаруженное вещество в установленном порядке передано представителям Мегринского отдела полиции. В результате проведенной экспертизы установлено, что обнаруженное вещество - опий-сырец. В настоящее время злоумышленник задержан компетентными органами для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Справка: В 2016-2017 гг. сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, охраняющие участок армяно-иранской границы, совместно с правоохранительными органами Республики Армения выявили и пресекли ввоз на территорию Армении наркотических средств, общим весом более 5,5 кг.