Карен Григорян вновь одержал победу в очередном туре Филиппинского турнира
Гроссмейстер Карен Григорян вновь одержал победу в очередном туре Филиппинского турнира. Как передает «Арменпресс», в 6-м туре он победил вьетнамского шахматиста Дука Нгуена.После 6-го тура Карен Григорян набрал 4,5 очка и отстает от лидера всего на пол-очка.
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