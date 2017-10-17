Гроссмейстер Карен Григорян вновь одержал победу в очередном туре Филиппинского турнира. Как передает «Арменпресс», в 6-м туре он победил вьетнамского шахматиста Дука Нгуена.

После 6-го тура Карен Григорян набрал 4,5 очка и отстает от лидера всего на пол-очка.