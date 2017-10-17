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В Армении проводятся мероприятия по вакцинации и предотвращению заболеваний среди военнослужащих ЮВО


В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении, специалистами медицинской службы началась сезонная вакцинация военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение 2 недель более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы в Армении пройдут плановую сезонную вакцинацию в рамках углубленного медицинского обследования.

Мероприятия проводятся специалистами филиала клинического госпиталя Южного военного округа в Гюмри в преддверии начала нового учебного года в целях предотвращения инфекционных заболеваний.

Ежедневно в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов проводится мониторинг состояния здоровья военнослужащих, с целью предотвращения и быстрого выявления больных.

В казарменных помещениях, учебных классах и общественных заведениях военного назначения регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции с использованием современных воздушных рециркуляторов.



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