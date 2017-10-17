Делегация во главе с председателем НС отбывает с официальным визитом в Варшаву

18-20 октября делегация во главе с председателем НС А.Баблояном будет находиться с официальным визитом в Республике Польша.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, в составе делегации депутаты НС А.Ашотян, В.Арутюнян, А.Рустамян, Э.Марукян и К.Погосян.