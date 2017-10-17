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В Степанаване линии электропередач упали на газопроводную трубу: вспыхнул пожар


По положению на 17-е октября в Министерство чрезвычайных ситуаций Армении поступил ряд сигналов об ущербе, причиненном из-за порывистого ветра.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, поступил сигнал из города Иджеван Тавушской области о том, что на участке Иджеван-Дилижан трассы М-4 обрушилось дерево, в результате чего дорога проходима лишь в одностороннем порядке, необходима помощь.

На место происшествия отправился один боевой расчет. Пожарные-спасатели разрубили дерево и удалили его с проезжей части дороги.

Из города Дилижан Тавушской области был получен сигнал о том, что  близ гостиницы "Ахарцин", расположенной на серпантине, из-за сильного ветра сломалась ветка на дереве и упала на проезжую часть дороги, мешая проезду, необходима помощь.

На место происшествия направилась оперативная группа МЧС. Спасатели разрубили ветку, удалив ее с проезжей части дороги. 

Также поступил сигнал из города Степанаван Лорийской области о том, что на улице Сурб Ншан линии электропередач упали на газопроводную трубу и загорелись. Выехавшие на место происшествия спасатели потушили огонь.

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