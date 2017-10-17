В дошкольных учреждениях Армении предполагается полное внедрение инклюзивного образования

В рамках закона о дошкольном образовании, МОН Армении предполагает полное внедрение инклюзивного образования в дошкольных учреждениях. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник общеобразовательного управления МОН Армении по разработке и анализу образовательных программ Сюзанна Макян.

- Что представляют собой дошкольные учреждения, каков установленный возрастной ценз?

- Дошкольные учреждения представляют собой структуру, осуществляющую соответствующие образовательно-воспитательные программы. Дошкольное образование – составляющая часть системы последовательного образования в Армении. Возрастной ценз – от 0 до 6 лет, 6-18 лет – возраст школьного образования.

- Какие программы предусмотрены для детей?

- В дошкольных учреждениях проводятся соответствующие образовательно-воспитательные программы, утвержденные приказом министр ОН Армении. Соответствующие образовательно-воспитательные программы утверждены для всех возрастных групп: раннее детство (0-3 лет), среднее (3-5 лет) и старшее (5-6 лет). Независимо от оргформы (государственное, частное, ведомственное учреждение), проводятся именно эти программы.

МОН не имеет дошкольных учреждений, состоящих в его ведомстве: государственные учреждения находятся в ведении общинных и муниципальных образований. Дошкольное образование регулируется в рамках закона о дошкольном образовании.

- Как осуществляется финансирование дошкольных учреждений?

- Финансирование дошкольных учреждений решается за счет распоряжений общинных и муниципальных образований; в районах этим занимаются общинные советы старейшин. МОН Армении задействовано в рамках содержания образовательных программ, а также утверждения должностных списков.

- Какие образовательные услуги осуществляются в дошкольных учреждениях?

- В Армении осуществляются 2 типа дошкольных образовательных услуг, однако есть намерения их развивать. При содействии ВБ уже несколько лет, как осуществляются дошкольные программы. ВБ выделяет 75% финансирования, 25% выделяют общины. В программах принимают участие общины, которые намерены открыть детский сад, и мы с успехом осуществляем эти программы. Они предназначены для 5-6-леток, охват составляет около 78%. Проводятся также альтернативные варианты: домашние детсады и детсады неполного дня. Эти программы опробованы со стороны UNICEF. Цель программ – предоставление равных возможностей детям, которые поступят в школу.

- Сколько дошкольных учреждений имеется на сегодняшний день, и сколько детей обучается в них?

- По цифрам, на сегодняшний день имеется 608 дошкольных учреждений: 160 – в Ереване. Речь идет о детсадах. Число детей в возрасте 3-5 лет - 125 490; 5-6 лет - 42 704. Охвачено 83 363 детей в возрасте 3-6 лет и 33 730 - в возрасте 5-6 лет. Мы считаем эти показатели все еще неудовлетворительными.

- Проводится ли специальное обучение для детей, нуждающихся в инклюзивном образовании?

- До того, как организовать инклюзивное образование, мы должны оценить возможности ребенка и понять, нуждается ли он в специальном образовании. Тестирование проводится в педагогическо-психологическом центре. С 2016 года мы переходим к полному внедрению инклюзивного образования, реорганизуя спецшколы.

Уже созданы один республиканский и областные педагогическо-психологические центры, которых ранее мы не имели, и дети оказывались в центре внимания лишь со школьного возраста.

- Каковы препятствия для полного внедрения инклюзивного образования?

- Есть несколько препятствий: условия зданий, финансирование. В школах выделяется фиксированное финансирование по числу учеников, суммы определены для детей, нуждающихся в инклюзивном образовании. Механизм финансирования в дошкольных учреждениях иной: возникает вопрос – кто обеспечит финансирование? Директоры и педагоги пока не подготовлены, однако этот вопрос решается проще, чем вопрос финансирования. Этот вопрос включен в наши планы.

- Закон «Об инклюзивном образовании» дорабатывается. На какой стадии он находится?

- Мы начали проводить общественные слушания с различных аспектов, включая вышеуказанные проблемы. По образовательным вопросам мы довольно близки к международным программам – такова оценка экспертов.