Генсек ООН приветствовал итоги переговоров президентов Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал итоги встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, состоявшейся в понедельник в Женеве, и призвал две страны развивать этот успех, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя саммит, состоявшийся в Женеве.

По его словам, административный глава всемирной организации воодушевлен достижением главами двух государств договоренности об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных шагов по снижению напряженности на линии соприкосновения. "Генеральный секретарь подчеркивает, что ООН поддерживает посреднические усилия сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) и призывает стороны воспользоваться позитивной динамикой, образовавшейся благодаря этому саммиту, чтобы добиться мирного переговорного решения нагорно-карабахского конфликта", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.