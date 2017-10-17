СМИ: в Турции после допроса освободили семью сотрудника дипмиссии США

Суд Стамбула постановил освободить из-под стражи жену и дочь гражданина Турции, работающего в консульстве США, после допроса об их возможных связях с экстремистами. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в суде.

По его сведениям, обеих подозреваемых задержали в городе Амасья 9 октября и затем доставили в Стамбул. Им запрещено покидать страну, также они должны отмечаться в полиции раз в неделю.

Как сообщает "Анадолу", в понедельник в Турцию прибыла делегация Госдепартамента США "для обсуждения проблем, возникших в двусторонних отношениях после решения Анкары и Вашингтона о приостановке выдачи виз". Отмечается, что американская и турецкая делегации проведут переговоры 17 октября, во вторник.