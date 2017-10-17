Представитель КНДР в ООН заявил о полной готовности Пхеньяна к ядерной войне

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на такой стадии, что ядерная война может вспыхнуть в любой момент. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен.

"Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент", - предупредил дипломат, выступая в комитете Генассамблеи ООН по разоружению.

По его словам, с 1970 года "ни одна страна в мире не подвергалась такой жесткой и прямой ядерной угрозе" со стороны США, как Северная Корея. Однако сегодня КНДР завершила формирование своего ядерного арсенала, который превратил ее в полноценную ядерную державу, которая располагает "средствами доставки оружия на различные расстояния, включая доставку атомной и водородной бомб, а также межконтинентальными баллистическими ракетами".

"Вся материковая территория Соединенных Штатов, - отметил зам. постпреда, - находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - подчеркнул Ким Ин Рен.

Он заявил, что Пхеньян поддерживает идею полного отказа от ядерного оружия, однако не присоединится к соглашению, пока США, угрожающие КНДР, не согласятся на его подписание.