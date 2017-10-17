Сохранение переговорного процесса в карабахском вопросе уменьшит риски вооруженного столкновения: Станислав Тарасов

Сам факт встречи президентов Армении и Азербайджана уже приветствуется. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов, комментируя состоявшуюся 16-го октября в Женеве встречу президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

«Стороны должны сохранять формат переговорного процесса, что уменьшит риски вооруженного конфликта. О встрече могу сказать столько, поскольку мала имеющаяся информация. Во время встреч этого уровня обычно или известна бывает повестка, или же бывают информационные утечки об обсуждаемых вопросах, что дает возможность делать комментарии. В данном случае до встречи прозвучали противоречащие друг другу заявления. В частности, президент Алиев говорил, что Армения приняла какие-то условия, однако не было сказано о том, какие это были условия. Армения же подчеркивала договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседатели говорили о каких-то документах, подробности которых обсуждаются. Трудно делать комментарии на фоне столь противоречащих друг другу заявлений»,- сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов.

Обращаясь к вопросам безопасности на границах, Станислав Тарасов сказал, что легко говорить об этом, однако для достижения ее необходимо принять договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, в частности, вопрос внедрения механизмов контроля.

«Как мы увидели, Азербайджан не принимает договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, не желает даже обсуждать эту тему. Будут ли приняты им договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, на этот раз – трудно сказать, однако, говоря искренно, я сомневаюсь»,- сказал российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».