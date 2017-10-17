С точки зрения международного права, Турция обязана предоставить свободный коридор странам, не имеющим выхода к морю

По инициативе ОО «Центр международного и сравнительного права», эксперты по международному праву продолжают обсуждение ряда вопросов внешней политики Армении.

Как передает «Арменпресс», сооснователь, директор и руководитель экспертной группы ОО «Центр международного и сравнительного права», к.ю.н., адвокат Егише Киракосян отмечает, что экспертная группа работает над рядом целевых тем, разрабатывая меморандумы, преследующие 2 темы: стать методичкой для старших дипломатов, послов, лиц, принимающих решение, а также стать основой для разработки прочих материалов, юридических документов, запускаемых в международный оборот. В состав экспертной группы включены к.ю.н. Левон Геворгян, старший партнер юридического офиса «Концерн диалог» к.ю.н., адвокат Арам Орбелян, советник КС Армении, к.ю.н., доцент Владимир Варданян.

По словам Егише Киракосяна, одна из тем относится к вопросу правомочности закрытых границ, особенно, в разрезе закрытых границ Армения-Турция. В данном контексте эксперты выделяют обязательства Турции - предоставить свободный коридор странам, не имеющим выхода к морю. В ряде международных правовых документов фиксируются правовые, арбитражные, судебные механизмы урегулирования этого вопроса. Затрагивается также вопрос особенностей данной проблемы в рамках ВТО.

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