Европейские индексы - 16-10-17
МОСКВА, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 13003.70 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5362.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7526.97 пункта, российский MICEX вырос на 0.36% и составил 2106.39 пункта, а RTSI вырос на 0.10% и составил 1156.26 пункта.
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- 09:05 Европейские индексы - 16-10-17
- 09:04 Американские индексы выросли - 16-10-17
- 09:03 Цены на цветные металлы - 16-10-17
- 09:02 Цены на драгоценные металлы снизились - 16-10-17
- 09:00 Цены на нефть выросли - 16-10-17
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- 16.10-18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-10-17
- 16.10-18:08 Азиатские индексы - 16-10-17
- 16.10-18:05 Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой
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- 16.10-17:38 На встрече с армянской общиной Швейцарии президент Армении представил итоги женевских переговоров
- 16.10-17:35 В Армении военные повара ЮВО сдают зачеты по полевой выучке
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