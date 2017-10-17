Европейские индексы - 16-10-17

МОСКВА, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 13003.70 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5362.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7526.97 пункта, российский MICEX вырос на 0.36% и составил 2106.39 пункта, а RTSI вырос на 0.10% и составил 1156.26 пункта.