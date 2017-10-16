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В Республике Арцах задержан находящийся в розыске мужчина


Сотрудники Нор-Норкского отдела совместно со служащими Полиции Республики Арцах 15 октября в 15:35 в Республике Арцах задержали Ашота К., 1966 г.р., который с 28 сентября разыскивался по обвинению по части 1 статьи 178 УК РА /мошенничество/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.



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