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Из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении  за минувшие 3 суток, раскрыто 22


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 13 и 16 октября, раскрыто 22.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также по 29 случаев кражи, 19 случаев мошенничества, по 2 случая хулиганства, 2 случая грабежа, 2 случая похищения человека, по 2 случая незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю присвоения, изнасилования или попытки изнасилования, умышленного уничтожения имущества и взяточничества, зарегистрировано 7 случаев обнаружения наркотиков и 6 случаев изъятия оружия и боеприпасов. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений, разбойного нападения и кражи.
За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 25 ДТП: 38 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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