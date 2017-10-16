В контексте урегулирования конфликта Нагорного Карабаха Армения никогда не выдвигала предусловий: Шармазанов

В контексте урегулирования конфликта Нагорного Карабаха Армения никогда не ставила предусловий. Об этом в беседе с Арменпресс сказал вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве.

«Армения всегда была за исключительно мирное урегулирование конфликта путем переговоров, и в этом контексте не выдвигала предусловий», - сказал вице-спикер.

По его словам, это не означает, что нужно продолжительно не выполнять договоренности, достигнутые на уровне президентов в присутствии высших представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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