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Делегация ВС Беларуси прибыла в Армению


Возглавляемая начальником отдела надзора Главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь рабочая группа с 16 по 18 октября проведет встречи с руководителем и специалистами Департамента внутреннего аудита министерства обороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встреч будут обсуждены особенности планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности в войсках, порядок и особенности проведения проверок, представляющие взаимный интерес другие вопросы.

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