Полиция опубликовала видеоматериал о раскрытии разбойного нападения на филиал «Converse Bank»

9 октября неизвестный, угрожая руководителю филиала «Converse Bank», расположенного на улице Саят-Нова, похитил сумму, эквивалентную 200 тысячам долларов, и сбежал с места преступления.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, благодаря масштабным оперативно-розыскным мероприятим, проведенным служащими Полиции и Службы национальной безопасности Республики Армения, разбойное нападение раскрыто. Задержаны жители Еревана Давид Григорян, 1988 года рождения, Арсен Григорян 1987 года рождения, и Марат Галстян, 1983 года рождения. Еще один подозреваемый – житель Аштарака Петр Цыганков, 1988 года рождения, - объявлен в розыск.

Давид Григорян был задержан на улице Чехова в Ереване спустя 5 дней после инцидента, а Арсен Григорян и Марат Галстян были задержаны на следующий день в селе Мргашат Армавирского марза.

15 октября в доме Марата Галстяна и подсобных строениях был проведен обыск, в результате чего было найдено ружье марки «ТОЗ» с заводским номером, а также оружие без заводского номера, похожее на автомат «Калашникова».

В результате крупномасштабных действий, предпринятых в рамках расследуемого уголовного дела, 15 октября был проведен обыск в доме жителя Еревана, 38-летнего Ашота Манукяна, а также в подсбных строениях. Была обнаружена коноплеобразная масса, а также автомат «Калашникова» с двумя заряженными магазинами, пистолет с надписью «Фортуна» с заряженным магазином, 50 патронов различного калибра, электрошокер, глушитель автомата, госномера автомобилей, которые, как выяснилось, были украдены в административном районе Маштоц.

Ашот Манукян задержан.

Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

Принимаются меры по поимке Петра Цыганкова и обнаружению украденной суммы.

Следствие продолжается.

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