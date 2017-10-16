Председатель Национального Собрания Армении встретился со спикерами парламентов Кипра и Ирландии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в Санкт-Петербурге 16 октября встретился с председателем Палаты Представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС отметил, что прочные связи двух стран обусловлены историко-культурными, духовными и ценностными общностями, а также почти одинаковой судьбой. По Баблояну, одним из ярких свидетельств исторически сложившихся братских отношений между армянским и кипрским народами является признание и осуждение в 1975 г. Геноцида армян. Он выразил признательность за единогласное принятие Палатой Представителей 2 апреля 2015 г. резолюции о криминализации отрицания Геноцида армян.

А.Баблоян, говоря о нагорно-карабахской проблеме, подчеркнул, что переговорный путь решения конфликта не имеет альтернативы. В этом вопросе он высоко оценил твердую поддержку кипрских властей усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

Стороны подчеркнули важность активизации взаимных визитов парламентских делегаций, сотрудничества в межпарламентских структурах.

Затронуты проблемы армянской общины Кипра: отмечено, что армяне – полноправные члены кипрского общества, играют весомую роль в общественно-политической жизни страны, а также являются важным связующим звеном между двумя странами.

Главы парламентов пригласили друг друга посетить свои страны.

Председатель НС А.Баблоян встретился в Санкт-Петербурге также с председателем Палаты Представителей парламента Ирландской Республики Шоном О’Фарилем.

А.Баблоян отметил, что Армения заинтересована в расширении отношений с Ирландией и в двустороннем, и в многостороннем форматах. По его мнению, есть большой потенциал для активизации политического диалога и развития отношений.

Глава парламента подчеркнул, что Армения придает большое значение развитию отношений со странами-членами ЕС, в том числе с Ирландией.

Обратившись к вопросам внешнеполитической повестки Армении, Нагорно-Карабахскому конфликту, А.Баблоян подчеркнул важность взвешенной позиции Ирландии в урегулировании проблемы.

“Армения привержена урегулированию конфликта исключительно мирным путем и высоко ценит последовательные усилия сопредседателей МГ ОБСЕ в этом направлении”, - сказал председатель НС Армении.

Стороны в контексте развития межгосударственных отношений особо выделили роль парламентской дипломатии – это один из важных рычагов продвижения политического диалога между странами. Собеседники сочли необходимым укрепление связей между группами дружбы.

Глава парламента Ирландии подчеркнул, что обе страны схожи во многом. Он высоко оценил шаги по развитию демократии в Армении.

Обратившись к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, председатель Палаты Представителей парламента Ирландии выразил уверенность, что в данном вопросе единственный путь – мирные переговоры.

Шон О’Фарил отметил, что живущие в Ирландии армяне вносят большой вклад в развитие страны.

Председатель НС А.Баблоян пригласил председателя Палаты Представителей парламента Ирландии в Армению.