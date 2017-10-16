Президент Армении в Женеве встретился с представителями армянской общины Швейцарии

После состоявшихся по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров с президентом Азербайджана, президент Армении Серж Саргсян в посольстве Республики Армения в Швейцарской Конфедерации 16 октября встретился с представителями швейцарской армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в контексте традиционно организуемых во время зарубежных визитов встреч с местной армянской общиной, на встрече со швейцарской армянской общиной президент Республики прежде всего кратко представил цель своего визита, результаты завершённых переговоров и позицию армянской стороны в процессе решения нагорно-карабахской проблемы, затем говорил о вопросах общеармянской повестки и о работе, которая ведётся в направлении укрепления связей Армения-Диаспора, коснулся также важного вклада швейцарской армянской общины в дело развития родины, отметив, что община, хоть и немногочисленна, но имеет своё важное и особое место в ряду общин армянской Диаспоры.

В присутствии представителей общины президент Республики вручил высокие государственные награды швейцарским армянским деятелям Вардану Сирмакешу и Альберу Погосяну.

В связи с праздником Независимости, за вклад в дело экономического развития, а также за активную благотворительную и общественную деятельность Вардан Сирмaкеш награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-ой степени, а Альбер Погосян за укрепление связей Родина-Диаспора, активную благотворительную и общественную деятельность - медалью "За заслуги перед Отечеством" 1-ой степени.

Президент выразил благодарность швейцарским армянским деятелям за их патриотическую деятельность и пожелал успехов во всех будущих начинаниях.