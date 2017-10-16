Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой

Безопасность Wi-Fi-подключений оказалась под угрозой из-за серьезной уязвимости, выяснила группа специалистов. Об этом сообщает The Verge.

Эксперты обнаружили критические проблемы в протоколе безопасности WPA2, который используется для защиты личных и корпоративных сетей. Из-за уязвимости, как утверждают специалисты, любую Wi-Fi-сеть можно взломать и получить доступ ко всему трафику, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — отмечается в анонсе исследования.

Отдельно в исследовании говорится о том, что 41 процент устройств на базе Android подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости.

Исследователи рекомендуют пока не использовать другие протоколы безопасности, поскольку они еще более ненадежны. Полный отчет об эксплоите под названием KRACK уже опубликован и будет представлен 1 ноября на конференции ACM CCS.