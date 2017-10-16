Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь

В Ирландии из-за шторма "Офелия" погиб человек


Один человек погиб в городе Уотерфорд на юге Ирландии из-за обрушившегося на регион шторма "Офелия", как передает Арменпресс, об этом  сообщает ирландский телеканал RTE.

Женщина, ставшая жертвой стихии, находилась в автомобиле, на который упало поваленное ветром дерево, отмечает телеканал. Местные власти обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок, пока в городе сохраняется экстренная ситуация из-за погоды.

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что в зонах, где объявлен красный уровень опасности, размещены вооруженные силы. По его словам, "они готовы к дальнейшим действиям".

Ранее сообщалось, что красный (наивысший) уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия". Согласно тексту предупреждения, опубликованном на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри.

На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. В связи с приближением шторма в понедельник в стране закрылись все образовательные учреждения.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации