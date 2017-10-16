Один человек погиб в городе Уотерфорд на юге Ирландии из-за обрушившегося на регион шторма "Офелия", как передает Арменпресс, об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

Женщина, ставшая жертвой стихии, находилась в автомобиле, на который упало поваленное ветром дерево, отмечает телеканал. Местные власти обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок, пока в городе сохраняется экстренная ситуация из-за погоды.

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что в зонах, где объявлен красный уровень опасности, размещены вооруженные силы. По его словам, "они готовы к дальнейшим действиям".

Ранее сообщалось, что красный (наивысший) уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия". Согласно тексту предупреждения, опубликованном на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри.

На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. В связи с приближением шторма в понедельник в стране закрылись все образовательные учреждения.