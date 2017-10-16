На встрече с армянской общиной Швейцарии президент Армении представил итоги женевских переговоров

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Обсуждались возможности продвижения вперёд переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. По итогам переговоров президенты поручили предпринять меры для активизации переговорного процесса и осуществления дополнительных шагов с целью уменьшения напряжённости.

Сопредседатели выразили удовлетворение по поводу прямых переговоров, состоявшихся после долгого перерыва. Они подчеркнули, что готовы продолжать посредническую работу со сторонами в направлении мирного, посредством переговоров, урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров выступили с совместным заявлением.

В Женеве, в посольстве Республики Армения в Швейцарской Конфедерации, Президент Серж Саргсян сегодня встретился с представителями швейцарской армянской общины. Президент Республики в своём вступительном слове во время встречи представил итоги переговоров с президентом Азербайджана.

"Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: какой-либо конкретной договорённости, так сказать, не имеем, о вариантах решения проблемы. Но мы договорились, принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы.

Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что лёгкого решения никогда не будет. Однако ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и о осуществить и для этого мы всё будет делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну", - сказал президент Республики.