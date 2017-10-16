Военные инженеры ЮВО приступили к очистке полигона Алагяз после учений КСОР ОДКБ

Военные инженеры российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, приступили к очистке высокогорного полигона «Алагяз» от взрывоопасных предметов после подготовки и проведения практических действий войск Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) в ходе совместного учения «Взаимодействие – 2017».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение трех дней, назначенные группы разминирования очистят более 100 Га полигонной территории от неразорвавшихся боеприпасов, использованных во время учений. Найденные взрывоопасные предметы на месте будут уничтожаться методом подрыва, с использованием накладных зарядов.

Мероприятия по очистке полигонов проводятся в преддверии начала сдачи российским соединением итоговой проверки за период обучения.

Всего к мероприятиям привлечено более 300 военнослужащих, 50 единиц военной техники и около 10 собак минно-розыскной службы.