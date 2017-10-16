В Армении военные повара ЮВО сдают зачеты по полевой выучке

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне «Камхуд» в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения проводятся полевые учения с военными поварами и пекарями. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение недели специалисты будут готовить пищу и выпекать хлеб с использованием новых рецептов, для военнослужащих соединения, сдающих итоговые экзамены в полевых условиях.

К учениям, проводимым в условиях высокогорной местности на высоте над уровнем моря более 1,5 тыс. метров, привлечено более 100 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения и 30 единиц военной специальной техники.

Также, повара и пекари выполнят нормативы по организации и технологии полевого хлебопечения с применением рецептов адаптированных к высокогорной местности, по развертыванию пунктов питания и приготовлению пищи в полевых условиях. Помимо специальной подготовки, военные повара и пекари сдадут зачеты по огневой и физической подготовке.

В период сдачи итоговой проверки российским соединением ЮВО в Закавказье, военные повара приготовят более 100 разнообразных блюд и выпекут более 1 тонны свежего хлеба из продуктов, используемых в рационе питания у солдат и офицеров в полевых условиях.