Bloomberg сообщил о планах Facebook нанимать чиновников и разведчиков

Соцсеть Facebook намерена нанять сотрудников, обладающих допуском к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом социальная сеть планирует бороться с возможными попытками иностранных государств влиять на общественное мнение и на будущие выборы в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Facebook считают, что у сотрудников, имеющих допуск к секретной информации, будет конкурентное преимущество в борьбе с потенциальными угрозами - они смогут получать актуальную информацию о них от администрации США, что поможет оперативно отслеживать подозрительную активность в соцсети.



Сотрудничество с людьми, имеющими допуск к секретной информации, - распространенная практика в США. Спрос на них вырос за последние несколько лет, отмечает Bloomberg.