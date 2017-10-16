Российская база ЮВО в Армении сдает проверку за летний период обучения

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась итоговая проверка за летний период обучения. К проверке привлечены мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерные, медицинские, разведывательные, авиационные и подразделения связи, передает Арменпресс.

Проверка будет проходить в период с 16 по 22 октября с.г. на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» под контролем окружной группы руководства. Сдача итоговых зачетов в российском соединении в Закавказье будет организована исключительно в ночное время.

Дневные зачеты соединение сдало на оценку «хорошо» во время проведения практических действий войск Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) и совместных учений «Поиск-2017» и «Взаимодействие – 2017», которые проходили на территории Армении в период с 4 по 13 октября с.г.

В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой готовности, по специальной и тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

Экипажи истребительной на МиГ-29 и армейской авиации Ми-8МТ и Ми-24П выполнят зачетные упражнения в одиночном, парном и пилотировании звеньями на высотах от 100 до 5 тыс. метров на предельно малых и максимально больших скоростях в темное время суток и ночью.

Кроме того, каждое подразделение, привлеченное к проверке, пройдёт испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.

Аттестация 102 ВБ комиссией штаба ЮВО в целом будет влиять на качественное выполнение подразделениями соединения задач по предназначению в рамках Объединенного договора о коллективной безопасности Республики Армения в общей системе противовоздушной обороны стран СНГ.