Предстоящие новости:17.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

В Женеве состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана. Сегодня,17-го октября, состоится ряд пресс-конференций политологов, дипломатов, общественных и политических деятелей, посвященных развитиям в регионе.

Совет Европы и ЕС представят результаты ряда программ, запланированных для стран Восточного партнерства, в том числе и Армении.

Сегодня,17-го октября, состоится обсуждение на тему «Разработка систем электронного управления в сфере юстиции», в котором примут участие министр юстиции Армении Давид Арутюнян, руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский и др.

Сегодня,17-го октября, состоится пресс-конференция депутата НС Армении Хосрова Арутюняна.

Сегодня,17-го октября, состоятся парламентские слушания по законопроекту «О предотвращении семейного насилия и защите жертв семейного насилия».

Сегодня,17-го октября, состоится пресс-конференция делегации НС Армении в ПА НАТО.

Сегодня,17-го октября, состоится пресс-конференция на тему «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС: перспективы и возможности».

Сегодня,17-го октября, состоится пресс-конференция социолога Агарона Адибекяна и председателя Союза потребителей Армена Погосяна, посвященная международному дню борьбы с бедностью.

Сегодня,17-го октября, в Матенадаране состоится 3-я Международная научная конференция «Нарековские чтения».

В Союзе писателей Армении сегодня,17-го октября, состоится презентация книг по случаю 70-летия прозаика Нерсеса Харатяна.

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