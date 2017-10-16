Пресс-секретарь президента Арцаха уверен, что, рано или поздно, Азербайджан изменит свою позицию

Официальный Степанакерт придает большое значение встречам, организованным на уровне Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян, комментируя состоявшуюся 16 октября встречу президентов Армении и Азербайджана в Женеве.

«Это, по сути, самый высокий уровень, который позволяет обсуждать самые сложные вопросы, принимать решения и поддерживать все те соглашения, которые достигаются. Традиционно на этих встречах обсуждаются две основные группы вопросов: первая группа вопросов относится к общему урегулированию - мирное урегулирование, стабильность и поддержание мира, формат Минской группы ОБСЕ, а вторая группа касается более конкретных вопросов. Это венские и санкт-петербургские договоренности и реализация соответствующих шагов. Конечно, Баку препятствует этому процессу, но это вопросы, которые должны быть в повестке дня», - сказал Давид Бабаян, придав большое значение тому факту, что в этих встречах участвуют сверхдержавы: страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, которые также являются постоянными членами Совета безопасности ООН.

«Конечно, я хотел, чтобы были предприняты определенные шаги по установке конкретных механизмов», - сказал Бабаян.

Что касается изменения позиции Азербайджана, Бабаян сказал, что для этого нужно долгое время.

«Международное сообщество должно сделать конкретные шаги и проявить необходимую позицию, но я думаю, что рано или поздно это произойдет», - сказал пресс-секретарь президента Арцаха, добавив, что в настоящий момент приоритет отдается поддержанию стабильности и мира в регионе.

По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях 16 октября состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.