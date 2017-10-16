В Турции при взрыве, устроенном членами РПК, погибли двое военных

Двое военных погибли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), как передает Арменпресс,об этом сообщает сообщает в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Чукурджа. Начата операция по нейтрализации курдских повстанцев, заложивших взрывное устройство.