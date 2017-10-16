Врачи рассказали о состоянии Джигарханяна
Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице Москвы.
"Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.
Она отметила, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние, по ее словам, более-менее стабильное.
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-10-17
- 18:08 Азиатские индексы - 16-10-17
- 18:05 Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой
- 18:00 В Ирландии из-за шторма "Офелия" погиб человек
- 17:40 Военные инженеры ЮВО приступили к очистке полигона Алагяз после учений КСОР ОДКБ
- 17:38 На встрече с армянской общиной Швейцарии президент Армении представил итоги женевских переговоров
- 17:35 В Армении военные повара ЮВО сдают зачеты по полевой выучке
- 17:28 Председатель Национального Собрания Армении встретился со спикерами парламентов Египта, Бенина и Словакии
- 17:27 Bloomberg сообщил о планах Facebook нанимать чиновников и разведчиков
- 17:19 Российская база ЮВО в Армении сдает проверку за летний период обучения
- 17:12 Пресс-секретарь президента Арцаха уверен, что, рано или поздно, Азербайджан изменит свою позицию
- 17:02 В Турции при взрыве, устроенном членами РПК, погибли двое военных
- 16:59 ЕС призвал Трампа выполнять сделку с Ираном ради безопасности США и их партнеров
- 16:54 Армянские гимнасты завоевали золотые медали на Кубке ВТБ
- 16:52 Врачи рассказали о состоянии Джигарханяна
- 16:44 Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД
- 16:34 Суть конфликта Нагорного Карабаха состоит в мирном стремлении народа Арцаха к самоопределению: Ара Баблоян
- 16:24 Президент Армении в Женеве проведет встречу с представителями армянской общины
- 16:21 Сирийская армия окружает ИГ* в оставшихся кварталах Дейр-эз-Зора
- 16:01 В Женеве завершились переговоры Саргсян-Алиев
- 15:55 Певец Эд Ширан попал в больницу после ДТП в Лондоне, сообщили СМИ
- 15:41 Премьер Испании предложил главе Каталонии выступить в парламенте
- 15:30 Шульц назвал победу в Нижней Саксонии надеждой для социал-демократов
- 15:27 Турция заявила о готовности "покончить с РПК" совместно с Ираком
- 15:04 В Дубае установили "умные скамейки" с выходом в интернет
- 15:00 Испания потребовала от Каталонии ответа на вопрос о независимости до 19 октября
- 14:24 Медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком
- 14:23 В Женеве начались переговоры между президентами Армении и Азербайджана
- 14:13 Директор “Арменпресс” принял участие в заседании Совета национальных информационных агентств стран СНГ в Сочи
- 14:12 Теннисист Артур Согоян стал победителем международного турнира
- 14:10 Девять человек стали жертвами лесных пожаров в Португалии и Испании
- 13:44 Мадрид считает ответ главы Каталонии на свой запрос несостоятельным
- 13:37 Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву, где встретится с Ильхамом Алиевым
- 13:23 Швеция готова стать посредником на переговорах с КНДР
- 13:18 В центре Москвы застрелили уроженца Армении
17:16, 09.10.2017
Просмотрели 1355 раз Армянский парламентарий призвала раскрыть азербайджано-венгерскую коррупционную сделку по продаже Рамиля Сафарова
20:32, 13.10.2017
Просмотрели 1207 раз Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией
21:17, 10.10.2017
Просмотрели 1173 раз Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО Полад Бюльбюль-оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования
16:18, 09.10.2017
Просмотрели 1168 раз Минск не намерен оправдываться за военно-техническое сотрудничество с Баку
18:12, 13.10.2017
Просмотрели 1139 раз Ереванский бестселлер 4/81: в рейтинговой таблице “Судьба одной собаки на старой армянской дороге” и “До смерти надо жить”