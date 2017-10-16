Врачи рассказали о состоянии Джигарханяна

Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице Москвы.

"Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.

Она отметила, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние, по ее словам, более-менее стабильное.