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Врачи рассказали о состоянии Джигарханяна


Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице Москвы.

"Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.

Она отметила, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние, по ее словам, более-менее стабильное.

 

 



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