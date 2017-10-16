Армянские гимнасты завоевали золотые медали на Кубке ВТБ

Сборная Армении по спортивной гимнастике в Тбилиси приняла участие в розыгрыше Кубка ВТБ. Все гимнасты нашей команды завоевали медали.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, у взрослых Артур Товмасян стал победителем соревнования в упражнении на кольцах. Виген Хачатрян занял третье место в многоборье и на кольцах.

В соревнованиях среди молодежи Жора Смбатян выиграл золотую медаль в многоборье и в упражнении на кольцах. На перекладине Смбатян был вторым.

Гагик Хачатрян занял первое место в упражнении махи на коне, а в вольных упражнениях стал третьим. Эрик Багдасарян победил на перекладине и параллельных брусьях.

В командном зачете сборная Армении заняла второе место, пропустив вперед только Россию, а Грузия стала третьей.