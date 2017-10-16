Суть конфликта Нагорного Карабаха состоит в мирном стремлении народа Арцаха к самоопределению: Ара Баблоян

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 октября принял участие в Санкт-Петербурге в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, спикер НС выступил с речью:

“Уважаемый председательствующий,

дорогие коллеги,

дамы и господа!

Хотел бы в первую очередь поблагодарить наших российских коллег за гостеприимство и прекрасную организацию Ассамблеи Межпарламентского Союза.

Для меня большая честь выступить с этой трибуны и представить мое видение вопросов, которые волнуют всех нас.

Продвижение межкультурного разнообразия посредством межрелигиозного и межэтнического диалога – важнейшая предпосылка устойчивого развития современного общества.

Будучи первой христианской страной в мире, находясь на пересечении разных культур и религий, Армения столетиями имела уникальную возможность общения со многими цивилизациями. Благодаря этому взаимодействию в Армении находятся древний храм эллинистической эпохи, множество старейших церквей, средневековое еврейское кладбище и уникальная мечеть 18-го века. Скоро в Армении закончится строительство самого большого езидского храма в мире.

Эти межцивилизационные связи существуют благодаря глубокому уважению со стороны армянского народа к другим культурам, религиям и традициям.

Недавно был предпринят важнейший шаг для еще большего вовлечения представителей национальных меньшинств в политические процессы Республики Армения. Согласно новому Избирательному кодексу, представители национальных меньшинств – курды, русские, езиды и ассирийцы получили мандаты депутатов парламента страны.

На сегодняшний день две трети нашего народа живет за пределами Армении. Те, кому удалось пережить Геноцид армян, совершенный в Османской Турции, рассеялись по всему миру. Там, где наши соотечественники обрели свой новый дом, они организовали жизнеспособные, полностью интегрированные общины, одновременно сохранив свою национальную идентичность. Нам всегда приятно слышать о вкладе армянской диаспоры, который она вносит в развитие многих стран мира.

Сегодня мы крайне озабочены судьбами армянского и других национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и, особенно, в Сирии. Преступления, совершаемые террористами в этом регионе на национальной и религиозной почве, не щадят наших соотечественников, армян, которые с незапамятных времен являются неотъемлемой частью многоэтнического, многокультурного полотна Ближнего Востока. Армения приняла более чем двадцать тысяч беженцев из одной только Сирии, тем самым став третьей страной в Европе по количеству принятых сирийских беженцев в расчете на душу населения. Мы также стараемся протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается в Сирии, обеспечивая доставку гуманитарной помощи.

Сирийский кризис усугубил противоречия на Ближнем Востоке и за его пределами. Мы можем придерживаться разных мнений о его первопричинах, динамике или путях разрешения, но мы должны придерживаться единой позиции по гуманитарным вопросам. Любое усилие, направленное на защиту и реабилитацию пострадавших общин, должно быть поддержано независимо от существующих противоречий.

Говоря о развитии межкультурного плюрализма и мира, диалоге между цивилизациями и культурами, взаимодействии между ними, на память приходят такие незаменимые понятия, как разнообразие и солидарность, которые, будучи взаимосвязанными, могут продвигать друг друга.

На протяжении истории насилие стерло с лица Земли многие цивилизации и уничтожило уникальные культурные пласты в их колыбелях. Идеи о разрушении других культур не были бы осуществимы, если нетерпимость и ненависть к разнообразию не находили бы благоприятную почву в ксенофобских средах. К сожалению, сегодня мы продолжаем становиться свидетелями разрушения фундаменталистами христианских, буддистских и исламских памятников в разных странах. Недавно в Сирии террористами была взорвана армянская церковь 15-го века Сорока Мучеников.

Ситуация ужасающая и в соседнем Азербайджане, где было уничтожено уникальное армянское культурное и духовное наследие, разрушено множество монастырей, церквей, древних кладбищ, уникальных камней-крестов и других святынь.

Похожая ситуация царит и в Турции, где многовековое армянское наследие систематически и последовательно уничтожалось.

Дорогие коллеги !

Политика ксенофобии и нетерпимости, проводимая некоторыми странами, продолжает препятствовать мирному разрешению затяжных конфликтов. Одна из таких стран - Азербайджан, который вместо того, чтобы направить все усилия на мирное урегулирование конфликта с Нагорным Карабахом, выбрал язык силы, милитаристскую и ксенофобскую риторику.

Баку отвергает предложения международных посредников, сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США, отказывается осуществлять меры по укреплению доверия, разжигая антиармянскую истерию в своей стране и всячески пытается придать межэтнический и межрелигиозный характер Нагорно-Карабахскому конфликту, который ведет в никуда. Но суть конфликта состоит совсем в другом, в мирном стремлении народа Нагорного Карабаха к самоопределению.

Махатма Ганди говорил: “Нетерпимость сама по себе является формой насилия и препятствует росту истинного духа демократии”.

Толерантность, уважение национального, культурного и религиозного наследия других – это одна из предпосылок гармоничного и мирного сосуществования и развития народов”.