Президент Армении в Женеве проведет встречу с представителями армянской общины

Президент Армении Серж Саргсян после переговоров с президентом Азербайджана посетил посольство Армении в Швейцарии, где запланирована встреча с представителями армянской общины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

По инициативе сопредседателей Минской группы в резиденции постоянного представителя Швейцарии в Женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях 16 октября состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана. Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика. После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.