Сирийская армия окружает ИГ* в оставшихся кварталах Дейр-эз-Зора

Правительственные войска САР выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости сирийский военный источник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская армия продолжает наступление на восточном берегу реки Евфрат, в ходе которого восстановлен контроль над населенным пунктом Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зор. Таким образом, идет замыкание окружения вокруг оставшихся террористов в кварталах города", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе проведенной в понедельник операции были ликвидированы несколько десятков террористов, а также уничтожена бронетехника ИГ* и внедорожники с крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщал в пятницу Генштаб ВС РФ, наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора успешно развивается. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4,6 тысячи квадратных километров.