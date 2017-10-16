Певец Эд Ширан попал в больницу после ДТП в Лондоне, сообщили СМИ

Популярный британский певец Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, музыкант упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По некоторым данным, у Ширана сломана рука.

"Я попал в небольшое происшествие с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием", — написал Ширан на своей странице в Facebook. Также в соцсети опубликована фотография, на которой видно, что правая рука певца загипсована.